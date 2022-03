Il Messico di Lozano conquista altri 3 punti fondamentali per la qualificazione ai mondiali. La compagine messicana ha battuto per 1 a 0 l‘Honduras con una rete di Alvarez al 70′, con il Chucky in campo per 80 minuti.

Adesso il Messico si trova a 25 punti nel girone nord e centro-americano a pari merito con gli Stati Uniti. Davanti soltanto il Canada già qualificato con 28 punti. Il mondiale è ormai vicinissimo per il calciatore del Napoli e i suoi compagni.