Roberto Mancini, tecnico della Nazionale, ha optato per rispedire a Napoli Matteo Politano. L’esterno partenopeo, come riferito dal Ct azzurro in conferenza stampa, non avrebbe trovato spazio nella prossima amichevole con la Turchia, anche perché non al meglio. Questi i motivi dietro il rientro anticipato dell’ex Sassuolo.