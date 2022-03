Leo Di Bello: “Gasperini potrebbe fare turn over contro il Napoli”

Leo Di Bello, giornalista di Sky, ha parlato di Atalanta-Napoli a Radio Goal.

La partita sarà importante per entrambe le squadre, ma Gasperini potrebbe guardare anche al match con il Lipsia. Ecco le parole di Di Bello: “Gasperini potrebbe fare turn over contro il Napoli, data anche la distanza della Juventus e la gara alle porte con il Lipsia in Europa League nei quarti di finale. Gli azzurri arrivano al match in emergenza, come è quasi sempre accaduto nei match importanti in tutta la stagione. Il rendimento del Napoli è stato spesso condizionato proprio dalle indisponibilità“. Si potrebbe dunque ipotizzare qualche cambio in più nei padroni di casa, che dovranno affrontare una squadra che ha partecipato anche in Champions e che da anni è un team di vertice oramai in Bundesliga.