La Repubblica – Insigne e il suo nuovo ruolo con Spalletti: rendimento negativo del capitano

Lorenzo Insigne non ha quasi mai avuto un rendimento costantemente positivo sotto la guida Spalletti.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui il capitano con l’arrivo del tecnico toscano non avrebbe mai reso come nella passata stagione. Con Gattuso, infatti, il suo record di 19 reti stagionali non ha trovato corrispondenza in una difficoltà di inserimento tattico nell’attuale 4-2-3-1 di Spalletti: lo spostamento graduale da una zona più esterna a sinistra ad un posizionamento quasi da trequartista al centro del campo non ha avuto gli effetti sperati. Tante condizioni hanno causato, dunque, una latitanza dalla zona goal che sta contribuendo a rappresentare una delle peggiori stagioni realizzative del 24 azzurro. Quando non è partita, tra l’altro, il capitano risulta uno dei primi ad essere sostituiti e questo non ha giovato nel complesso.