Costacurta a La Repubblica: “Mancini deve rimanere come Mattarella”

Costacurta, opinionista per Sky, ha parlato a La Repubblica in un’intervista sulla Nazionale.

L’ex atleta e bandiera del calcio italiano ha parlato della sconfitta della Nazionale soffermandosi sul ruolo del CT Mancini: “Roberto deve rimanere, non vedo altre soluzioni in questo momento al suo posto. Devono chiedergli di restare come è stato fatto con Mattarella, adesso ci vuole un Mancini bis per l’Italia”. Le parole di Billy Costacurta hanno trovato un appoggio importante, dato che Mancini ha da poco dichiarato proprio di aver trovato un accordo con Gravina per proseguire insieme e pensare già al prossimo Europeo. Con un piano diverso, con una nuova programmazione, ma con la certezza che sulla panchina dell’Italia c’è e ci sarà l’uomo che ha portato gli azzurri alla vittoria di un Europeo che mancava da anni or sono.