CdS – Il Napoli ci ha provato per Traorè già la scorsa estate

Hamed Junior Traorè, centrocampista offensivo e ala del Sassuolo, è un obiettivo del Napoli per la prossima stagione vista la possibile partenza di Lorenzo Insigne. Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport, il ds Cristiano Giuntoli, che da tempo monitoria il giocatore, avrebbe tentato un approccio con la dirigenza già nella scorsa estate. Nella precedente occasione però, i 15 milioni proposti dalla società partenopea non sono serviti nemmeno per sedersi e avviare una trattativa. Vista la sua esplosione, l’impressione è che il suo cartellino abbia subito un ulteriore incremento.