CdS – I dubbi di Spalletti per la scelta de sostituto di Di Lorenzo in vista dell’Atalanta

Giovanni Di Lorenzo, reduce dall’infortunio rimediato nel corso del match contro l’Udinese lo scorso 19 marzo, non sarà presente in campo per il match contro l’Atalanta. Spalletti non ha ancora scelto il sostituto. I candidati sono Zanoli e Malcuit, due valide alternative co caratteristiche diverse.

“Zanoli non ne ha mai fatta una dall’inizio, dovrà pur cominciare. Atalanta-Napoli vale un pezzettino di scudetto e porta in sé anche il passaporto per una Champions che a quel punto, vincendo o semmai pareggiando, sarebbe quasi impossibile da smarrire. Malcuit nelle ultime dodici giornate ha avuto la possibilità di esprimersi solo a Cagliari, dopo l’infortunio passeggero capitato a Di Lorenzo: e dunque? C’è una maglia per due uomini, non si scappa, e i cinque allenamenti saranno sufficienti a Spalletti per decidere”. si legge su Il Corriere dello Sport.