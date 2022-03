Bordon: “La conferma di Mancini Ct è la scelta giusta”

Ivano Bordon, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare della mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali.

“La conferma di Mancini? Sono convinto che sia stata la scelta giusta, l’ho sempre pensato. Di sicuro ora lui vorrà dimostrare che il suo gioco è valido e riprendere il discorso interrotto”.



“Post Europeo? Ci sono stati episodi negativi prima della partita con la Macedonia, partite in cui bastava poco per vincere ma non ci siamo riusciti e questo e quindi ha condizionato il prosieguo del cammino. Ma ripeto, penso che il gruppo sia valido, ciò che ha fatto in estate è sotto gli occhi di tutti e Mancini ha idee chiare per scegliere la squadra del futuro”.



“Giovani? Nei club i giovani non trovano grande spazio e nei settori giovanili ci sono tanti stranieri che impediscono ai nostri di poter crescere e uscire. Adesso si torna a parlare di queste questioni ma queste cose si dicevano già da un po’ di tempo. La vittoria all’Europeo ha un po’ coperto situazioni che erano note”.