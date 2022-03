Bargiggia a One Station Radio: “Il Napoli non ha intenzione di rinnovare Mertens”

Paolo Bargiggia, giornalista sportivo, è intervenuto presso gli studi di One Station Radio su Mertens.

Quest’ultimo si è dunque focalizzato sulla situazione contrattuale del belga: “Non mi risulta che il Napoli voglia rinnovare il contratto di Dries Mertens. Sicuramente non verrà attivata l’opzione unilaterale, per ora il rinnovo è una pista complicata”. Mertens vorrebbe rimanere a Napoli e questa è una notizia che non apprendiamo oggi, ma al momento il Napoli non sembra voler fare nessun passo in avanti verso il belga per consentire al neogenitore Dries di continuare la sua esperienza in azzurra per chiudere magari la sua carriera calcistica proprio sotto il Vesuvio.