Agostinelli a Radio Marte: “Zanoli titolare è una possibilità concreta”

Andrea Agostinelli è intervenuto a Radio Marte sulla possibilità di vedere Zanoli dall’inizio.

L’opinionista ha parlato del giovane azzurro del Napoli: “Zanoli ha 22 anni e può giocare titolare, in una difesa a 4 potrebbe essere schierato titolare ed ha caratteristiche che più si addicono a questo modulo, mentre Malcuit ad esempio sarebbe perfetto per un centrocampo a 5 invece”. Agostinelli ha dunque dato la sua approvazione per la titolarità, a Bergamo, di Zanoli: il suo impiego è in dubbio dall’inizio, il cui posto da titolare è in effetti in ballottaggio proprio con il francese ex Fiorentina. Vedremo quale sarà la scelta finale, in una gara che potrebbe essere storica per il terzino destro azzurro che la scorsa stagione militava appena nel Legnano in Serie C.