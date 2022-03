Sabatini alla Gazzetta: “Sinisa vincerà anche questa volta la battaglia”

Walter Sabatini, attuale direttore sportivo della Salernitana, ha sostenuto la nuova battaglia di Sinisa Mihajlovic.

L’ex ds del Bologna ha rilasciato alcune dichiarazioni su La Gazzetta dello Sport in merito al riacutizzarsi della malattia che ha colpito il tecnico dei felsinei: “Il mio amico vincerà anche questa battaglia. Sinisa è un uomo di lotta, gli ho detto che dovrà rimettere l’elmetto e scendere in campo anche questa volta. Nel 2019, quando venimmo a sapere della notizia, fu una vera e propria batosta”. Un messaggio di forte vicinanza, dunque, che sta trovando forti corrispondenze da tutto il mondo del calcio e dello sport per spingere il serbo ad uscire di nuovo da quella che, per la seconda volta, è una brutta esperienza.

Forza Sinisa, noi siamo con te.