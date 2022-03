Il Napoli continua a monitorare più profili per decidere chi dovrà prendere il posto del capitano, Lorenzo Insigne, che in estate dirà addio per accasarsi al Toronto. Uno tra questi è Adnan Januzaj, belga della Real Sociedad. Come riporta Tuttosport, però, Aurelio De Laurentiis non vorrebbe partecipare ad aste, visto che il contratto del calciatore scadrà a giugno ed è da tempo in contatto con l’agente, Albert Botines, per capire se si può chiudere l’accordo.