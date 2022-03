Il Roma – Spalletti potrebbe confermare il 4-3-3 a Bergamo

Luciano Spalletti potrebbe confermare il 4-3-3 a Bergamo.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Roma, secondo cui il tecnico dovrebbe confermare il modulo visto con Verona e Udinese. Qui il resoconto del quotidiano, secondo cui l’allenatore toscano non dovrebbe cambiare nulla in termini di gioco: “Le ultime due vittorie consecutive sono arrivare con il 4-3-3. Soprattutto a Verona con i tre centrocampisti in mezzo si è andati alla grande. Contro l’ Udinese nella ripresa è entrato Mertens alle spalle di Osimhen e la storia è cambiata. Snaturare tutto non sarebbe il caso. Anche perché sulla fascia destra non c’ è di Lorenzo e quindi come esterno dovrebbe esserci uno tra Zanoli e Malcuit. Dall’ altra parte ci sarà Mario Rui”.

Vedremo a Bergamo quale squadra andrà in campo.