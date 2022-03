Il Roma – Due giorni di riposo concessi da Spalletti agli azzurri

Spalletti ha concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Roma, secondo cui gli atleti e lo staff tecnico si ritroveranno direttamente a Castel Volturno nella giornata di martedì mattina per poter preparare direttamente la gara contro l’Atalanta: “Domenica e lunedì di festa per il Napoli. Luciano Spalletti ha deciso di dare appuntamento ai suoi ragazzi martedì prossimo per cominciare a preparare sul serio la sfida di domenica 3 aprile in casa dell’ Atalanta. Ieri Petagna e Ounas hanno fatto terapie e palestra. Meret ha svolto terapie e piscina. Terapie per Anguissa che ha detto di voler bruciare i tempi per non mancare a questo appuntamento così importante”.

Adesso toccherà a Spalletti preparare psicologicamente e fisicamente i calciatori in vista dell’Atalanta.