Albarella: “Non si analizzano le difficoltà, ecco perchè l’Italia non si è qualificata ai mondiali!”

Eugenio Albarella, preparatore atletico del Giappone, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo:

“Come spesso succede nel nostro Paese non analizziamo bene le difficoltà del momento anche in funzione dell’avversario. Abbiamo perso contro la 62ª in classifica ranking, ma oggi non bisogna tralasciare nulla in tutte le partite, dallo stato di forma, passando per le scelte, fino alla gestione psicologica. Il Giappone si è qualificato per i prossimi Mondiali, per l’ottava volta consecutiva. A differenza dell’Italia, negli ultimi Mondiali ha superato sempre i gironi. Nel 2021 ci siamo goduti gli eventi e abbiamo riflettuto nei giochi olimpici la nuova generazione, quella degli oriundi, che pur venendo da Paesi lontani sono italiani a tutti gli effetti. Questo è un salto di qualità per fame e genetica. Il calcio deve perseguire la stessa strada”.