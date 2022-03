Zanoli: “Credo allo scudetto, Spalletti fondamentale per me”

L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato l’intervista rilasciata ieri da Alessandro Zanoli che ha parlato della sua avventura in maglia azzurra fino a questo momento. Ecco quanto detto:

“Il mio lato migliore è proprio la forza fisica, poi devo migliorare tutto il resto. E ho voluto rimanere qui anche per questa ragione. Il Napoli è una delle società più importanti d’ Europa ed è un piacere giocare qui, dove mi allena un tecnico come Spalletti , che è stato fondamentale nel mio percorso: mi richiama sempre e per me è fondamentale, perché mi tiene alta la tensione. Lo scudetto, per me, come per tutti, sarebbe un sogno. Noi ci crediamo”.