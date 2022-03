Adnan Januzaj sembra essere, ad oggi, la prima opzione per rimpiazzare Lorenzo Insigne, in partenza a giugno. Il suo contratto con la Real Sociedad scade nel 2022, e secondo quanto riporta TMW ci sono contatti in corso con il Napoli anche se al momento non risulta nessuna offerta ufficiale. Tuttavia, il club azzurro resta in pole position, anche se sul taccuino del ds Giuntoli ci sono anche nomi come Traorè del Sassuolo e Sinisterra del Feyenoord.