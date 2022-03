Atalanta, il report dell’allenamento odierno: due titolari a parte, le ultime

L’Atalanta ha reso noto il report della seduta di allenamento odierna, con due titolari che si allenano a parte a causa dei rispettivi infortuni: “Ultimo allenamento di questa settimana per i nerazzurri. Mister Gasperini ha diretto una seduta di lavoro al mattino al Centro Bortolotti di Zingonia: ancora senza i nazionali, a disposizione sono rimasti Cisse, Cittadini, Malinovskyi, Miranchuk, Palomino, Pezzella, Rossi, Sportiello e Zappacosta. Per Boga e Toloi lavoro differenziato. Ora due giorni di riposo: la ripresa degli allenamenti è infatti fissata per martedì pomeriggio quando comincerà la marcia di avvicinamento alla prossima sfida di campionato contro il Napoli al Gewiss Stadium”.

Fonte: Sito ufficiale Atalanta