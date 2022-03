Valcareggi: “La Lega non aiuta la Nazionale. L’Europeo è stato vinto con 3 tempi supplementari”

Furio Valcareggi, agente, è intervenuto a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte.

“Lega e Federazione sono sempre state poco in sintonia. La Lega per questo non aiuta la Nazionale, se non per l’essenziale. Ci hanno beccati in un momento in cui nessuno dei nostri era in forma. Speravo in Verratti e in Jorginho. Ci è mancato Chiesa che è stato il migliore all’Europeo. Ma Insigne, Immobile, Barella, Donnarumma non erano in forma. Berardi ha iniziato bene ma ha fallito un paio di occasioni. Si è perso perché non siamo riusciti a fare un gol, ci sono state tante somme di errori. L’Europeo è stato esaltato da tutta la stampa ed è stato vinto con 3 tempi supplementari. La Spagna ci ha preso a pallate e abbiamo vinto ai rigori. Che l’Italia non faccia per due volte di fila i Mondiali è drammatico. Tutti devono riflettere”.