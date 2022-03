L’Italia è dinanzi ad un nuovo fallimento. Roberto Mancini, Ct della Nazionale, potrebbe abdicare in seguito all’amichevole con la Turchia. Intanto, fioccano nomi per poterlo sostituire. Come riporta Tuttomercatoweb, uno dei nomi che sta prendendo maggiormente piede per sostituirlo potrebbe essere quello di Gennaro Gattuso, ex tecnico del Napoli al momento senza panchina. Potrebbe essere scelta la sua abilità nel dare una scossa ad un gruppo che ha mostrato molti limiti a livello caratteriale.