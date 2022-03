Sportmediaset – Mancini si dimetterà dalla carica di Ct. Ecco i nomi dei possibili sostituti

Secondo quanto riportato dal portale Sportmediaset, Roberto Mancini sarebbe pronto a dimettersi dalla carica di Ct della Nazionale dopo l’amichevole con la Turchia. La mancata qualificazione al Mondiale in Qatar è un macigno fin troppo pesante per il tecnico. Intanto, si sonda il terreno per trovare il sostituto. La prima opzione sarebbe il duo Cannavaro-Lippi, che conoscono bene l’ambiente della Nazionale. Si è parlato anche di Andrea Pirlo andando alla ricerca di queste caratteristiche. Un altro nome è quello di Stefano Pioli, che però è legato al Milan fino al 2023. Infine, si discute di Claudio Ranieri, che potrebbe concludere la sua carriera in bellezza.