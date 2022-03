Krysztof Piatek, attaccante della Fiorentina, è uscito malconcio dalla sfida della sua Polonia. Il calciatore infatti ha usufruito di sette punti di sutura all’altezza del Tallone d’Achille. Il rischio è quello che per lui arrivino tre settimane di stop. Come scrive il portale przegladsportowy.pl, al giocatore nel post partita colava sangue dalla caviglia. Il rischio è quello di non prendere parte alla sfida con il Napoli.