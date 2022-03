André Franck Zambo Anguissa è alle prese per recuperare da un infortunio che lo ha costretto ai box e a non partire per gli impegni con la Nazionale del Camerun. L’obiettivo del centrocampista del Napoli è quello di essere in campo nella sfida prossima sfida di campionato contro l’Atalanta. Intanto, con uno scatto su Instagram, il calciatore tiene a far sapere che è a lavoro per recuperare ed essere a disposizione del mister. “Facciamo di tutto per recuperare il prima possibile”.