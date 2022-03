Come riportato dal Corriere dello Sport, questo pomeriggio Carlo Jacomuzzi, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte e ha detto la sua riguardo il possibile arrivo di Berardi al Napoli a giugno. Ecco quanto dichiaratoi:

“Berardi al Napoli? Lo prenderei, ha dimostrato di aver superato alcune paturnie di cervello, merita un grande palcoscenico come quello di Napoli. Nei ruoli come questo in Italia ci sono i calciatori buoni. Atalanta-Napoli? Un giocatore come Osimhen andava a nozze“.