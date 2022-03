Gareth Southgate, commissario tecnico della nazionale inglese, ha commentato in conferenza stampa l’eliminazione dell’Italia dai mondiali di Qatar 2022:

“L’eliminazione dell’Italia è una grande sorpresa, penso sia normale che tutte le squadre vivano di cicli. Non so se sia così o se pesi ancora l’emozione per la finale, ma noi per esempio abbiamo giocato molto bene dagli europei in poi, il calcio è così, quella sconfitta ci diede un forte scossone ed una grande reazione d’orgoglio”.