Apolloni: “Il Mondiale 2006 mise sotto al tappeto i problemi di Calciopoli”

Luigi Apolloni, ex calciatore, è intervenuto a 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio.

“Sulla situazione attuale del calcio italiano? Rispetto ai miei tempi è cambiato tanto. Le regole, la progettualità delle società e soprattutto l’arrivo di tantissimi stranieri nelle nostre squadre. Quando giocavo io gli stranieri che arrivavano erano dei campioni che davano una mano anche nella crescita dei giocatori nostrani, ora purtroppo non è così. In questo momento tanti calciatori italiani non hanno esperienza europea, questo è un altro grande problema. Le problematiche che affliggono il calcio italiano? A mio avviso bisognerebbe tornare un bel pò indietro. Io credo che tanto, se non tutto, parta dal 2006 dai tempi di calciopoli e moggiopoli dove grazie al Mondiale vinto, i problemi che avevamo finirono sotto al tappeto. Da allora ad oggi, c’è stata la grande cavalcata europea della scorsa estate, per il resto le cose sono rimaste immutate. Non ce l’ho con gli stranieri sia chiaro, ai miei tempi però ogni squadra ne poteva schierare solo tre. Io ho giocato con Grun, Taffarel e Brolin. Stiamo parlando di tre campioni. Il primo aveva disputato tre mondiali con il Belgio, il secondo è stato campione del mondo con il Brasile, il terzo è un fuoriclasse riconosciuto”.

“Sui tempi di calciopoli? Quando ero al Parma si percepiva che quando giocavi contro le grandi squadre di solito gli arbitri avevano un occhio di riguardo per loro. Ma mai avremmo immaginato ciò che poi è uscito fuori con calciopoli. Col senno di poi, ad esempio, nella mia ultima stagione con la maglia del Verona, ho ricevuto 5 espulsioni, 3 delle quali ingiuste, e sono convinto che c’entri Calciopoli”.