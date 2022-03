Parlato: “Si lavora per riparare il cancello, escluse piste intimidatorie”

Il giornalista di Sportitalia, Manuel Parlato, ha pubblicato un video sul proprio account Instagram in cui sono in corso i lavori al Konami Training Center di Castel Volturno dopo che ieri un uomo ha sfondato i cancelli di sicurezza con la propria auto.

“Si lavora sodo per riparare il cancello sfondato dal folle. Escluse piste intimidatorie dagli inquirenti. L’uomo era in evidente stato confusionale. Era andato prima in hotel, poi è sceso nuovamente ed a bordo dell’auto ha sfondato il cancello, per poi attraversare il primo campo ed anche il secondo. Fortuna che i calciatori non erano in campo”.