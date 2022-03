Ssc Napoli, oggi la ripresa degli allenamenti in vista della sfida contro l’Atalanta

La SSC Napoli attraverso un comunicato sul sito della società informa i tifosi che oggi pomeriggio gli azzurri riprenderanno gli allenamenti. All’SSC Napoli Konami Training Center sono attesi i calciatori non impegnati con le nazionali per iniziare la preparazione del match contro l’Atalanta, previsto per domenica 3 aprile a Bergamo (ore 15).

Questo quanto riportato: “Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 3 aprile con Atalanta-Napoli“.

Fonte: Ssc Napoli