Sky – Rinnovo Mertens, c’è una possibilità! Il belga può convincere ADL

Il destino in maglia azzurra di Dries Mertens è incerto. Il suo contratto è in scadenza a giugno e le ultime 8 gare di questa stagione di Serie A potrebbero essere le sue ultime disputate con i colori del Napoli. Le ultime notizie circa il suo futuro ci giungono dalla redazione di Sky Sport. Secondo quanto raccolto il Napoli ha un’opzione unilaterale per l’eventuale rinnovo del belga.

Il numero 14 cercherà di convincere la società ad applicarla per poter continuare la sua storia d’amore con il club e la città. In caso di addio, invece, sembrerebbe essere l’ipotesi di un’esperienza in America quella più certa.