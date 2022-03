Roma – Mertens e il dilemma futuro, ma prima c’è la sfida con l’Atalanta

Il quotidiano Il Roma si sofferma sul Napoli, in particolare sul profilo di Dries Mertens. Il giocatore belga è un vero e proprio simbolo di Napoli. Amato da tutti i tifosi azzurri per il rispetto che ha nei confronti della maglia e della città. Più volte ha espresso le sue volontà di restare, di volere un rinnovo di contratto per continuare a scrivere la storia del club.

Stando a quanto riportato dal quotidiano sarà Aurelio De Laurentiis a decidere, ben consapevole delle volontà del numero 14. Intanto ci sono ancora otto partite da giocare e sicuramente Dries vorrà godersele tutte. E’ l’attaccante che ha segnato più gol in magli azzurra e la sua presenza in campo è sempre decisiva. Il suo ingresso contro l’udinese ha cambiato l’assetto tattico permettendo poi ad Osimhen di segnare. Con l’atalanta potrebbe ritrovare una maglia da titolare e sicuramente sarà pronto per far sognare ancora i tifosi partenopei con una delle sue magie.