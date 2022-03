L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul dialogo avuto tra Mancini e Insigne in vista della partita tra Italia e Macedonia (giovedì, ore 20:45).

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il ct della Nazionale abbia comunicato al numero 10 la scelta di alternarlo a Pellegrini. Il motivo: preservare l’attaccante in occasione del 29 marzo, quando gli azzurri, in caso di successo contro i macedoni, affronteranno la vincente tra Portogallo e Turchia.

Tuttavia, Insigne avrebbe comunque comunicato a Mancini la sua disponibilità per scendere in campo in entrambe le gare. Pur non essendo al top, il capitano del Napoli vuole dare il suo contributo alla squadra.