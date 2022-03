L’Italia affronterà tra 24 ore una delle partite più importanti dell’anno, dovrà giocarsi i Mondiali contro la Macedonia. C’è fermento intorno agli azzurri, ma il c.t. Mancini sa come stemperare la tensione. Questo è quanto riportato da ANSA:

“Sappiamo cosa fare domani, non abbiamo avuto molto tempo per prepararla ma i ragazzi hanno visto qualcosa in una mezza giornata. Inutile parlare del match con la Svezia, è passato ormai e noi dobbiamo restare concentrati”.