Il Mattino – Zanoli scoperta di Giuntoli: pronto a conquistare la fascia destra

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Alessandro Zanoli.

A seguito dell’infortunio di Di Lorenzo, il difensore classe 2000 sembrerebbe la soluzione più plausibile per coprire il buco sulla fascia destra. Il giocatore ha voglia di mostrare il suo valore e conquistare ancora una volta la fiducia di Spalletti, così come, all’epoca, fece con Giuntoli, il quale lo seguì durante l’esperienza nella Primavera del Carpi.

Il direttore sportivo partenopeo ha sempre mostrato interesse per Zanoli, tanto da convincere la società azzurra ad investire su di lui. Il giocatore, infatti, arrivò prima in prestito nel 2018, per poi essere riscattato a 400mila euro dopo la brillante stagione disputata nel club emiliano.

Zanoli potrebbe rivelarsi un investimento per il futuro del Napoli. Ha margini di crescita davanti a sé e potrebbe dare grande contributo alla squadra.