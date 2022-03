Il Mattino: Italia-Macedonia, la scelta di Mancini su Insigne e Politano

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sulla partita di domani sera (ore 20:45) tra Italia e Macedonia.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che Mancini abbia dei dubbi in merito alla formazione da schierare in campo. Per il momento, le scelte dovrebbero essere le seguenti: difesa a quattro con Florenzi, Mancini, Bastoni ed Emerson. A centrocampo Barella, Jorginho e Verratti, in attacco Berardi, Insigne e Immobile.

Il numero 10 azzurro potrebbe alternarsi con Pellegrini. Per quanto riguarda Politano, prevista panchina.