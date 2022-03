Gazzetta – Lobotka: “Scudetto possibile, le prossime tre gare decisive…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Stanislav Lobotka.

Il centrocampista del Napoli si è soffermato sulla lotta scudetto, la quale sta coinvolgendo anche la squadra partenopea. Il giocatore ha dichiarato che la conquista del titolo dipenderà dalle prossime partite di campionato.

Queste le parole di Lobotka: “Scudetto? Ci sono ancora 24 punti a disposizione, la situazione è aperta e tutto può succedere. I prossimi tre incontri dopo la sosta ci faranno capire se potremo lottare o meno per il titolo. Giocheremo contro Atalanta, Fiorentina e Roma. Tutti e tre questi avversari sono molto forti. Per me, le avversarie più insidiose e sgradevoli sono Milan e Inter. Entrambe le milanesi giocano un calcio fastidioso, di corsa e combinazione. Stanno ancora cercando di premere e le considero le più grandi concorrenti nella lotta per il titolo. La Juventus? Ha avuto un brutto inizio di stagione. Ora sta cercando di recuperare, ma le squadre che ha davanti sono di gran qualità e possono giocare grandi partite”.