Fedele: “Dybala in azzurro? Dico di no, è sempre in infermeria”

Enrico Fedele, dirigente, è stato ospite di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La mia classifica di Serie A? Non so, ora si dicono cose poco sensate. La dirò dopo Atalanta-Napoli. La quota Scudetto è bassa perché non c’è una squadra dominatrice. Il Napoli ha perso 4 partite in casa ed è lì, l’Inter ha fatto 7 punti in 7 partite ed è lì.

Berardi? Non serve. Traoré? Mi piace molto, lo conosco molto bene, ha più potenza di Boga ma meno agilità. Sa giocare.

Dybala in azzurro? Assolutamente no. Peraltro è avvezzo agli infortuni. In generale, per il post Insigne prenderei un calciatore che gioca già in Italia. Dybala non ha un gran carattere, ma ha numeri da grande calciatore ma per gli infortuni sembra un po’ Meret. Deulofeu? Buoni numeri ma grandi pause, un po’ discontinuo”.