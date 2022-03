CdM – Spalletti a lavoro per scegliere il sostituto Di Lorenzo

Oggi Spalletti e gli azzurri non impegnati con le rispettive Nazionali riprenderanno gli allenamenti per preparare il match contro l’Atalanta il prossimo 3 aprile. Il tecnico azzurro dovrà scegliere il sostituto di Di Lorenzo, costretto a un mese di stop dopo l’infortunio rimediato nel corso della partita contro l’Udinese. L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione sulla scelta dei terzini:

“Malcuit contro l’Udinese era in panchina, ha recuperato dalla lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba destra rimediata a Cagliari, che l’ha fermato per un mese.

Avrà dieci giorni di lavoro per ritrovare la migliore condizione, puntando ad occupare la fascia destra contro l’Atalanta, nel ricordo della gara d’andata in cui disputò una delle sue migliori gare in maglia azzurra. Fece l’assist a Mertens e sfiorò il gol con un tiro-cross neutralizzato da Musso. L’alternativa è Zanoli, che ha ben figurato quando è subentrato contro l’Udinese“.