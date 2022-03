Ag. Deulofeu: “Futuro? Napoli rappresenterebbe una grande opportunità!”

Albert Botines, agente di Deulofeu, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Gerard è in un momento molto positivo, sta giocando con grande fiducia. In passato ha avuto un brutto infortunio e ora sta dando il suo meglio per l’Udinese.

Candidato per il post Insigne? Ci sono ancora 2 anni di contratto con l’Udinese, ma siamo tutti concordi nel dire che l’anno prossimo per Deulofeu potrebbe essere quella per un salto importante. Non ci sono possibilità da escludere. Napoli sarebbe un grande passo in avanti per la sua carriera. In passato ci fu la chance di vestire la maglia del Napoli, non solo quando c’era Sarri ma anche nell’estate del 2020. Ci furono contatti con Giuntoli, veniva però da un infortunio e non era il momento giusto”.