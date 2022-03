Sconcerti: “Tutti i giornali del nord esaltano l’Inter, ma appena manca qualcuno crolla”

Mario Sconcerti, famoso opinionista e giornalista, ha analizzato nel suo editoriale del Corriere della Sera, i temi attuali del nostro campionato in particolare soffermandosi sull’Inter di Simone Inzaghi:

Tutti i giornali del nord esaltano la rosa dell’Inter di Inzaghi […]”, si legge sulle colonne del quotidiano. Eppure, la formazione nerazzurra “ha cinque o sei giocatori in meno dell’anno scorso e quelli che sono rimasti in panchina non sono rimasti per scelta ma tipo Vidal solo perché nessuno li ha voluti per gli ingaggi”.

E’ una squadra, quella allenata dall’ex attaccante e coach della Lazio, “che convive con le difficoltà economiche, non ha alternative ed appena manca qualcuno si perde. Ha 4-5 giocatori in meno, non diversi ma proprio in meno!”.