Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli ed attuale commentatore DAZN, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “I partenopei sono in piena lotta per lo Scudetto: io lo dissi ad agosto. Il Napoli si è rafforzato non solo con l’arrivo di Spalletti, ma grazie soprattutto ad Osimhen a Anguissa. Gli africani sono pedine fondamentali per il tecnico toscano”.