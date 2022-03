Ciccio Graziani, ex attaccante attualmente opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte:

“Dybala? Aveva già il contratto a ottobre dello scorso anno, poi il procuratore ha fatto saltare tutto. Poi sono cambiate le strategie e anche i rapporti. Fossi nel Napoli oggi, con un sacrificio economico, lo prenderei. Un tentativo, per una società come il Napoli pensa che entusiasmo genererebbe. Sarebbe un’operazione fattibile per il Napoli“.