Giordano: “Dubito che Atalanta-Napoli sia una gara decisiva per il campionato”

A Radio Marte è intervenuto il giornalista Antonio Giordano che ha espresso la sua opinione sulla lotta scudetto. Ecco quanto detto:

“Non so se Atalanta-Napoli è una gara spartiacque. Il Milan ha vinto 3 partite 1-0, tutte diverse. Ma non credo che ci saranno gare in cui potranno essere bravi a gestire. Milan e Juventus comunque arriveranno benissimo al prossimo turno. Capiremo se sarà una sfida tra Napoli, Milan e Inter o solo Napoli e Milan. Vedremo anche se la Juventus potrà entrare in corsa. Senza la traversa di Pavoletti il campionato avrebbe un’altra prospettiva”.