Gazzetta – Di Lorenzo salterà tre gare importanti, ecco quando lo rivedremo in campo

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, si sofferma su Giovanni Di Lorenzo. Il difensore partenopeo si è infortunato nel corso della partita contro l’Udinese. Per lui ci sarà un mese di stop e dovrà saltare le tre partite più difficili per questo finale di stagione: Atalanta, Fiorentina, Roma. Domani, fa sapere il quotidiano, ci saranno altre visite per lui a Villa Stuart che definiranno con certezza i tempi di recupero.

Questo quanto riportato: “Domani dovrebbe sottoporsi a ulteriori esami a Roma, a Villa Stuart. Ad ogni modo, le previsioni per il suo stop si spingono fino a un mese. L’ipotesi più probabile appare quella di rivederlo in campo per la trasferta di Empoli del 24 aprile”.