L’edizione odierna del Daily Express ha fatto il punto sull’interessamento del Newcastle su Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il club bianconero è pronto a tornare alla carica per il centravanti nigeriano. Dopo aver incassato un secco no a gennaio da con il Napoli che avrebbe rifiutato un’offerta da 120 milioni di euro, i Magpies sono pronti a tornare alla carica in estate per il centravanti nigeriano. Vedremo cosa accadrà