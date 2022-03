CdS – Possibile sorpresa per sostituire Di Lorenzo contro l’Atalanta! Le ultime

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha lanciato un’ indiscrezione, verso la partita Atalanta-Napoli Secondo il quotidiano Luciano Spalletti deve trovare il sostituto dell’esterno basso, l’unico a non esser mai stato in panchina da inizio stagione. Il sostituto naturale sarebbe Kevin Malcuit, prossimo all’uscita, ma che è ancora in fase di recupero: le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. In alternativa c’è Zanoli che già ha preso il posto del collega contro l’Udinese e al quale il tecnico ha mostrato di avere fiducia. Ma c’è una terza strada ovvero Tuanzebe. L’allenatore potrebbe adattarlo come terzino, visto che Juan Jesus dovrebbe prendere il posto di Rrahmani vicino a Koulibaly, out per squalifica.