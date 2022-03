CdS – Osimhen, il Napoli valuta un possibile ricorso per la squalifica

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, torna a parlare del Napoli. Si concentra particolarmente su Victor Osimhen e sulla sua squalifica rimediata con il giallo dello scorso sabato. Il Giudice Sportivo non si è ancora pronunciato a riguardo. Sembra, però, che il Napoli abbia valutato attentamente il caso e ha provato a capire se potesse essere possibile ottenere un ricorso per la squalifica dell’attaccante nigeriano.

La società partenopea, ben consapevole dei regolamenti, sa che Victor dovrà rimanere a Napoli mentre la squadra volerà alla volta di Bergamo. Spalletti dovrà fare a meno del suo uomo mascherato il prossimo 3 aprile.