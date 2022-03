CdS – Dries Mertens guida il Napoli alla vittoria e non solo

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, torna a parlare del Napoli. Il quotidiano si sofferma in particolare su Dries Mertens sottolineando la sua importanza fisica in campo e non solo. Il quotidiano sportivo definisce l’attaccante belga “professore“. Subentrato a Fabian Ruiz alla ripresa della gara contro l’Udinese, l’attaccante ha creato numerose occasioni da gol e non solo.

Nel corso del match indicava ai compagni la direzione dei passaggi, dettando i tempi di gioco. Non è la prima volta che Ciro aiuta i suoi compagni con le giuste direttive. Le sue indicazioni sono state preziose anche nel match contro il Verona, quando da bordo campo ha suggerito il passaggio vincente per portare Osimhen al gol. Contro l’Atalanta potrebbe tornare titolare vista la squalifica del nigeriano per essere incisivo ancora una volta.