CdM – Questa la probabile data del ritorno di Meret! Le ultime

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul rientro di Alex Meret. Secondo il quotidiano arrivano notizie riguardo le condizioni di Meret. Il portiere azzurro è costretto ai box per un infortunio alla seconda vertebra lombare e non ha potuto essere parte dei convocati di mister Spalletti nelle ultime uscite di campionato. A rendere più amaro lo stop, la mancata convocazione in Nazionale. Secondo quanto riportato, l’estremo difensore starebbe recuperando dalla frattura e dovrebbe tornare tra i convocati per la gara del prossimo 3 aprile contro l’Atalanta.