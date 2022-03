CdM – Emissari del Newcastle a Napoli per osservare da vicino Osimhen e Fabian Ruiz

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sull’interessamento del Newcastle per Victor Osimhen e Fabian Ruiz. Secondo il quotidiano il Newcastle, di nuova proprietà araba, è decisa a dare una svolta alla storia di questo club, attirando i talenti più virtuosi ed emergenti in Europa. È proprio il caso dei due calciatori del Napoli, che in questa stagione hanno dimostrato grande crescita e grande valore e non sono passati inosservati. I due hanno però situazioni contrattuali diverse. Il centravanti nigeriano ha un contrato fino al 2025. Rumors di mercato raccontano di una proposta da 100 milioni, ma De Laurentiis avrebbe già fatto sapere di voler oltre quella cifra per poter lasciar partire il suo attaccante. Dall’altra parte c’è il centrocampista spagnolo, il quale ha invece un contratto che scade il prossimo anno, motivo per cui il patron potrebbe fare qualche riflessione in più. L’interesse del Newcastle sarebbe serio.