Dagli studi di DAZN, ha parlato l’ex difensore della Juventus Andrea Barzagli in merito alla lotta scudetto in Serie A.

“Scudetto? Per me il Milan ha qualche chance in più rispetto a Inter e Napoli. Ha 3 punti di vantaggio, e sta affrontando le partite nel modo giusto, anche nei dettagli che ora fanno la differenza. Milan e Napoli ho visto che hanno vinto le ultime partite con voglia”.